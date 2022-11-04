防疫鬆綁與展店效益 全家第3季淨利年增8成

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（中央社記者江明晏台北4日電）全家便利商店今天公布第3季財報，歸屬母公司淨利5.12億元，受惠防疫管制鬆綁和展店效益，年增80.85%，每股盈餘2.29元，累計前3季每股盈餘4.64元。

全家便利商店今天公布第3季財報，合併營收新台幣240.13億元，年增16.21%，稅後淨利5.3億元，歸屬母公司淨利5.12億，年增80.85%，每股盈餘2.29元，大幅高於去年同期的1.27元。

全家累計前3季合併營收672億元，年增8.38%；稅後淨利10.78億元，歸屬母公司淨利10.37億元，年增8.57%，每股盈餘4.64元，較去年同期增加0.36元。

全家分析，前3季獲利成長主因，第一為擺脫去年全國實施疫情三級管制措施的環境因素，第二為本業便利商店今年以來持續展店、淨增達125家，較去年同期增加4.4%，整體業績與單店銷售表現皆穩健向上，帶動轉投資中支援本業的福比麵包、全台物流、屏榮與晉欣鮮食的獲利也同步成長。

全家進一步指出，餐飲事業中的全家國際餐飲，擺脫COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陰霾後，營收獲利大躍進並一舉超越疫情前同期水準，旗下三大品牌總店數達66家，預計年底再增一新品牌。

綜觀前3季績效，全家說明，便利商店本業主要受惠於鮮食商品差異化、OMO（虛實融合）創新整合、會員黏著經營有成。鮮食商品今年以來全品類業績都有超過10%以上的成長，會員人數超過1500萬人，營收占比穩定維持在近5成左右。

截至9月30日止，全家便利商店總店舖數達4105家。（編輯：楊蘭軒）1111104