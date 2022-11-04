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台股收復萬三站上月線 法人：後續觀察消費力道

2022/11/4 22:08
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（中央社記者韓婷婷台北4日電）台股今天上演黑翻紅走勢，尾盤指數收復萬三關卡。法人表示，本週延續土洋對作態勢，市場利空持續消化中，今天指數站上月線約12986點之上，意味多頭轉熱，後續要觀察消費力道。

受美股影響，台股4日早盤一度下跌逾百點，中場過後，航運、金融股走勢轉強，連帶電子權值股跌勢也收斂，終場加權指數翻紅、上漲40.11點，收在13026.71點，成功站回月線，交投略增溫至新台幣1753.16億元，週線翻紅、終止連3黑。

安聯投信表示，目前庫存修正週期已走了將近一半，後續觀察消費力道，包括中國持續動態清零、美國聯準會（Fed）快速升息及疫情後消費移轉等，都將有所影響。短線可先觀察雙11及黑色星期五銷售狀況，作為庫存消化狀況的判斷。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，目前台廠企業獲利仍處於下修階段，然股市往往率先經濟領先反應，預料2023年第1季GDP將落底。目前三大類股中，金融與傳產雙雙站穩月線之上，電子指數則是距離5日線與月線僅一步之遙，櫃買OTC指數率先彈升，台股萬三築底態勢逐漸形成。（編輯：楊蘭軒）1111104

孫傳恕
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