遠傳今年以來漲幅逾8% 居台股前50大市值公司之冠

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（中央社記者江明晏台北7日電）全球股市今年以來一路重挫，根據統計，台股前50名市值公司中，今年以來股價仍維持漲幅的個股僅有5家，遠傳電信以8.49%拔得頭籌，其餘4名清一色為金融股。

電信三雄法人說明會陸續登場，中華電信於1日舉行第3季法說會，台灣大哥大和遠傳電信法說會預計在10日和11日登場。

受到美國吹響升息號角，以及科技業打庫存等大環境黑天鵝利空因素影響，全球股市下跌，台股今年起不斷遭遇外資賣超，指數高低點波段差距高達近6000點，多數權值股一路重挫，以台積電為例，股價幾乎攔腰砍半，但也有相對抗跌、險守漲勢的個股。

根據彭博資訊統計，今年以來截至11月4日收盤價，台股前50名市值公司中，股價仍逆勢維持漲幅的個股僅有5家，遠傳電信拔得頭籌，漲幅為8.49%，其餘4名分別為合庫金、華南金、第一金控、永豐金控，漲幅為4.21%、3.89%、3.87%、1.63%。

電信股的台灣大哥大和中華電，今年以來股價下跌4.79%、6.87%。

法人分析，目前遠傳外資持股比為25.4%，今年逆勢增加5.4個百分點；遠傳也是電信三雄中，外資持股比例最高的業者。

法人進一步說，以財務績效而言，遠傳雖然營收規模較其他業者小，但是相對台灣大來自電商momo營收占比高，中華電信固網占比高，遠傳較為「純粹」的行動網路服務公司，受惠5G趨勢，今年前3季EBITDA（稅息前折舊攤銷前利潤）年增9.5%、稅後盈餘年增19.8%，成長性亮眼，且位居三雄第一。

法人指出，若單純以行動服務營收比較，遠傳穩居第二大行動服務商，已連續35個月、約3年超車台灣大，近年遠傳ARPU（平均每戶貢獻金額）也是業界第一的水準，股價相對有撐。

台股前50名市值公司中，若以今年至今跌幅最重的10大個股觀察，前股王矽力-KY跌勢最大，下跌68.36%，其次依序為南電、萬海、長榮海運、聯詠、瑞昱、陽明、聯發科、欣興、台積電，跌幅約在60%到30%左右，由於IC設計族群和航運族群去年漲勢相當兇猛，今年股價表現相對弱勢。（編輯：張均懋）1111107