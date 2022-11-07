外資終結連4賣 11月首度買超台股

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（中央社記者吳家豪台北7日電）台股今天開高續彈，終場上漲197.02點，收13223.73點。外資及陸資買超新台幣92.03億元，終結連4賣，為11月以來首度買超，加碼半導體、金融及反向ETF（指數股票型基金）。

台股今天在權值股台積電漲逾2%的帶動下，電子、金融及傳產股同步走揚，加權指數盤中最高來到13246.59點，終場上漲197.02點，收13223.73點，站回13200點整數關卡，加計盤後成交值2050.7億元；電子股漲1.57%，金融股漲1.36%。

外資今天轉為買超，以晶圓代工廠聯電2.7萬張最多，不銹鋼及電線電纜廠華新2.02萬張居次，電腦品牌廠宏碁1.34萬張排第3。接著依序為日月光投控、旺宏、臺企銀、元大台灣50反1、大成鋼、新光金、萬海。

權王台積電獲外資買超6340張，排在第13名。

外資賣超族群集中在航空股及電子權值股，前10名個股包括華航1.53萬張、鴻海1.4萬張、長榮航1.22萬張。第3名起依序為富邦越南、群創、華通、欣興、中鼎、元大高股息，以及長榮。

投信今天買超8.63億元，以技嘉3422張最多，前10名其他個股依序為聯電、欣興、創意、遠東新、東科-KY、南亞科、中信金、群創、永豐金。（編輯：楊蘭軒）1111107