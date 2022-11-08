今年防疫雙險理賠金達1513億元 理賠率逾5成

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（中央社記者謝方娪台北8日電）產險業理賠壓力未消，今年防疫雙險合計已理賠新台幣1513.44億元，單週增加72.41億元，雖連2週增額走緩，但因防疫險隔離理賠申請遞延效應尚未顯現，產險業界估計理賠仍處高峰，今年截至目前防疫雙險理賠率已達51%。

金管會今天公布，今年截至11月7日止，一般法定傳染病防疫險承保件數達487.59萬件、保費收入45.38億元，理賠件數299.15萬件、理賠金額近1189.84億元，今年防疫險累計理賠金額已逾所收保費收入26倍，出險件數已逾承保件數6成。

相較截至10月31日統計，防疫險理賠件數單週增加12.58萬件、理賠金額單週增加58.4億元。

金管會同步公布，今年截至11月7日止，疫苗險承保件數達241.93萬件、保費收入10.16億元，理賠件數77.67萬件、理賠金額323.6億元。

今年疫苗險累計理賠金額已近所收保費收入32倍，理賠件數單週增加近3.28萬件、理賠金額單週增加14億元。

因應防疫險衍生的現金流壓力，截至目前為止，承保防疫險前6大產險均已向金管會申請增資獲准，合計增資707億元，並全數完成增資程序。

6家產險分別為國泰世紀產險增資100億元、中信產險二度增資合計90億元、富邦產險增資150億元、新安東京海上產險增資147億元、和泰產險增資200億元、兆豐產險增資20億元。

若加計國泰世紀產險及新安東京海上產險正在進行的二度增資額度100億元及75億元，6大產險將增資882億元，加上部分產險預計陸續啟動二度或三度增資，業界預估全年產險業現金增資規模上看千億元，創歷史新高。

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短期借款方面，除了金管會先前核准和泰產險、兆豐產險及新安東京海上產險3家產險短期融通借款，再新增1家產險遞件，合計已有4家產險申請短期借款以支應鉅額理賠金。

目前業界已無販售防疫險，全保險業剩下2家公司銷售疫苗險，各由1家產險及1家壽險提供疫苗險商品，不過現售2張疫苗險均已沒有保障突破性感染，且產險疫苗險以續保件為主，壽險疫苗險則是團險，無法受理個人投保。（編輯：潘羿菁）1111108