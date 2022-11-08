儒鴻估營收10月落底 第4季毛利率可望與第3季持平

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（中央社記者賴言曦台北8日電）儒鴻今天召開法人說明會，財務會計部副總經理羅仁傑預估，10月營收應為全年谷底，預估銷售11月起將逐漸回溫，第4季毛利率可望與第3季持平。

儒鴻10月營收22.56億、月減22.22%、年減11.02%，羅仁傑今天表示，織布、成衣10月業績皆受到客戶調整庫存影響，但10月應為全年營收谷底，預估11、12月逐漸回溫，第4季毛利率可望與第3季持平，看好長期趨勢向上。

羅仁傑表示，品牌庫存預估最慢調整至明年第1季結束，且觀察品牌客戶庫存去化情況，Nike正積極去化庫存中；UA庫存調整有效率；Lululemon庫存調整技巧好，沒有大問題。

羅仁傑指出，未來觀察重點是耶誕節銷售旺季，這段期間品牌客戶將不斷促銷以降低庫存，同時思考後續採購方向，儒鴻業務部門在邊境解封後已陸續赴歐美與客戶保持接觸，並從中了解客戶需求。

儒鴻今年第3季稅後淨利21.7億元、年增125%，每股淨利7.91元；累計前3季稅後淨利59.98億元、年增55.98%，每股淨利21.86元。（編輯：林淑媛）1111108