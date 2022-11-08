美中科技戰等4變數籠罩 財部：第4季出口恐負成長

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（中央社記者張璦台北8日電）財政部統計處今天表示，儘管新興科技應用需求、歐美與中國年終採購旺季等利多支撐出口動能，但通膨與升息壓力仍高，俄烏戰爭、疫情、美中科技戰升級等4大變數仍在，恐拖累第4季出口落入負成長。

財政部今天公布10月海關進出口貿易初步統計，10月出口金額399.3億美元、年減0.5%；進口金額369.5億美元、年增8.2%；累計1至10月出口4076.6億美元，較去年同期增12%。

今年前6月出口繳出亮麗成績單，但隨全球景氣吹起陣陣寒風，蔡美娜表示，國內業界普遍認為，旺季不旺大致已成定局，繼積極去化庫存後，修正資本支出的狀況，也有增加趨勢。

上、下半年出口可謂「涇渭分明」，她直言，下半年出口總額將不會超過上半年，是近7年來首見，全年出口年增率「開高走低」、逐季下滑，第4季受高基期牽制，很可能落入負成長。

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蔡美娜補充，觀察亞洲具有指標意義國家表現，中國10月因電腦、紡織品、家用電器等輸出減少；而韓國則因半導體、化學品等需求萎縮，出口均轉呈衰退，分別為29個月、2年來首見，足以應證「大環境不好是進行式」。

同時，統計處針對出口展望提出「3利多、4變數」，統計處表示，新興科技應用持續推展及終端產品晶片含量提升，加上步入中國及歐美年終採購旺季，雖都有助維繫台灣出口動能；然而，全球通膨及升息壓力仍高，加上俄烏戰爭未落幕，COVID-19疫情風險及美中科技戰升級等變數，持續加深國際經濟前景疑慮，恐將抑制第4季出口表現，有待密切關注後續發展。（編輯：林淑媛）1111108