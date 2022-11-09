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中華電雲端共同供應契約 加速政府學校轉型

2022/11/9 11:29
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（中央社記者江明晏台北9日電）中華電信今天指出，連續8年參與經濟部工業局共同供應契約雲端服務，透過共契簡化採購流程，進而提升設備與雲端資源的取得時效，加速政府、學校數位轉型。

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中華電信今天發新聞稿宣布，今年度新增Google Cloud Platform、Google Workspace，滿足雲端市場對強化資安及多樣雲端資源需求，建構更完整的雲端資源服務網，幫助政府各機關與學校一次滿足對各項虛擬資源、儲存容量、網路等基礎服務的多元需求。

中華電信進一步指出，今年度新增的Google Cloud Platform服務，包含GCE（IaaS類產品）、GCS（儲存產品）、GKE（容器化產品）、Cloud Armor（資安產品）等專業服務，可選擇在台灣、新加坡、美國等區域使用，滿足政府多雲異地備份備援多重需求；另因應雲端協同合作趨勢，今年更加入Google Workspace Education Edition版本供教育機構進行採購。（編輯：張均懋）1111109

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