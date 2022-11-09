空屋指標 上半年低度使用住宅比例9.52%近3年高點

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（中央社記者陳俊華台北9日電）內政部今天發布今年上半年低度使用（用電）住宅85萬8850宅，占全國房屋稅籍住宅類宅數比率9.52%，較110年下半年增加0.86個百分點，是近3年相對高點。低度使用住宅被視為空屋率調查指標之一。

為了解可供居住使用，但用電量偏低的住宅情形，內政部利用台電用電資料及房屋稅籍住宅類資料，將每月平均用電度數小於或等於60度的住宅視為低度使用住宅；且為更快掌握資訊，從民國109年起每半年統計1次。

內政部透過新聞稿表示，本期低度使用住宅比率，以台北市7.41%最低，新北市7.99%次低，再其次為新竹市8.10%；最高的3個縣市，分別為金門縣18.59%、宜蘭縣15.87%及台東縣14.70%。從98年統計以來，低度使用住宅比率呈現緩降趨勢，且6都與新竹縣市長期低於其他縣市。

內政部指出，就面積別觀察，本期20坪以下住宅低度使用比率為16.38%，較上期與去年同期分別增1.84及1.01個百分點，增幅較大。各縣市中，宜蘭縣等11個非都會區縣市，20坪以下小宅低度使用比率都大於20%。

內政部說，就屋齡別觀察，本期5年以下新屋，低度使用住宅比率為21.91%，較上期增加1.15個百分點；超過40年以上老宅，較上期與去年同期，在非都會區縣市，多呈現宅數與比率同步增加情形。

就鄉鎮市區別觀察，內政部表示，本期低度使用住宅比率大於20%的地區，由上期的16個增至本期的19個，增加新北市烏來區、金山區、台中市中區、雲林縣台西鄉，減少台南市左鎮區，苗栗縣獅潭鄉則取代造橋鄉。

本期低度使用住宅比率小於6%的地區，由上期的21個減至8個；主要集中在新北市新莊區、中和區、蘆洲區，台北市內湖區，桃園市蘆竹區，台中市大里區、神岡區，台東縣蘭嶼鄉等8個鄉鎮市區。

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另外，內政部表示，全國新建餘屋在109年下半年至110年下半年數量呈現平穩，維持在7萬宅左右，111年上半年則呈增加趨勢，第1季為7萬4927宅，第2季為7萬7454宅，都較上季、去年同季增加。

就6都而言，111年第2季新建餘屋數，以新北市1萬6272宅最多，台北市3912宅最少，新北市集中板橋區與淡水區，合計約占25%；台北市依序為中正區、中山區、內湖區與北投區，合計約占50%。（編輯：郭無患）1111109