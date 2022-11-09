台塑新智能首座儲能站上線 規劃彰化建超大型案場

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（中央社記者賴言曦台北9日電）台塑新智能建置在台塑生醫彰化廠1.2MW、1.3MWh的儲能站正式投入台電電力交易平台，參與調頻備轉輔助服務，為全台首個成功搭配工廠負載與儲能系統的案場，上線以來平均執行率100%。

台塑新智能透過新聞稿表示，台塑生醫彰化廠1.2MW、1.3MWh儲能系統10月下旬上線，每秒平均執行率100%，並以需量反應身分的表後儲能系統加入台電電力交易平台，參與靜態調頻（s-Reg）輔助服務。

台塑新智能也規劃將於台化彰化廠區建置100MW、300MWh電網級超大型儲能站，用以參與台電電力交易平台增強型動態調頻輔助服務（E-dReg）。

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台塑新智能說明，這套儲能系統運轉時須同時考慮工廠負載及台電電網頻率，在調控上具有強大的挑戰性，台塑新智能透過技術研發優勢，精準處理計算兩套變動因素，可同時因應電網頻率及工廠負載變動，瞬間以1.2MW滿載功率輸出，協助穩定台電電網。

台塑新智能董事長王瑞瑜表示，產業發展與環境永續並重，一直是台塑企業規劃產業布局最重視的策略與執行重點，透過擴大儲能系統布局，加速推動新能源產業鏈整合，將有助台灣擴大再生能源占比，同時穩定台灣電網供電能力與穩定性。（編輯：黃國倫）1111109