葡萄王10月營收持穩 第4季展望樂觀不變

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（中央社記者韓婷婷台北9日電）葡萄王2022年10月合併營收新台幣8.51億元，年增5.71%，月減1.17%；累計1至10月營收81.18億元，年成長5.64%。葡萄王指出，台灣母公司代工及子公司葡眾將進入旺季，第4季營運展望樂觀不變。

葡萄王表示，上海葡萄王在中國大陸各地尚有零星疫情管控措施，影響營運稍有停滯，但緊接著在台灣事業體子公司葡眾進入衝聘高峰、母公司台灣葡萄王代工暢旺的雙重助攻下，集團對整體第4季營運展望樂觀不變，全年營運有信心優於同期再創高峰。

從各事業體觀察，母公司台灣葡萄王10月營收年增26.41%，累計1至10月較去年同期成長18.53%。其中代工業務國內、外益生菌需求量大，新訂單及待去化單目前滿載，進而挹注營業額較去年同期成長151.45%。自有品牌週年慶活動已在全通路熱烈展開，後續各通路雙11活動熱烈展開，整體買氣持續增溫，帶動年底前業績動能持續向上成長。

子公司葡眾10月營收6.86億元，年增5.47%，累計1至10月年增8.98%。隨著第4季旺季開始，加上10月中上市的「葡眾猴頭菇菌絲體膠囊」新品加持，營收創新高值得期待。

上海葡萄王10月營收受各地仍有零星疫情管控措施，對於線上銷售運輸，以及線下活動推廣產生部份影響，導致營收年減18.31%。原訂11月初舉辦年度大型展會，也因主辦單位考量防疫為重，將延至2023年中辦理。

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由於秋冬屬於疫情好發的季節，加上2023年度春運假期較早，上海葡萄王表示，將陸續與客戶溝通提前安排備貨，以利新年度的銷售活動順利。

葡萄王生技第3季合併營收24.92億元，稅後淨利3.65億元，年增20.8%，營業淨利6.39億元，年增10.6%，單季EPS 2.46元，年增20.6%。累計今年前3季合併營收72.67億元，年增5.6%，稅後淨利9.86億元，年增14.5%，營業淨利17.29億元，年增12%，EPS 6.65元，較去年同期成長13.9%。（編輯：翟思嘉）1111109