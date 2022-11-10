英國貿政策副大臣：期待台英半導體領域深化合作

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（中央社記者潘姿羽台北10日電）國發會主委龔明鑫9日接見英國國際貿易部副大臣韓斯（Greg Hands）率領的訪團，雙方就淨零排放、雙語政策、數位經濟、半導體對話等議題進行交流；韓斯當面向龔明鑫表示，期待台英雙方就半導體等領域深化合作。

根據英國官方統計數據，台英雙邊貿易總額去年超過83億英鎊（約新台幣3020億元），達歷史新高。

韓斯主管貿易政策，台灣是他10月上任以來出訪的首站，國發會今天也分享9日與韓斯會面的過程，雙方在淨零排放、能源轉型、2030雙語政策、數位經濟、半導體對話、財富管理等議題廣泛交流。

龔明鑫表示，今年3月政府正式公布「台灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，英國也積極推動淨零政策，台灣可參考英國的淨零政策規劃及推動經驗，持續朝2050淨零碳排目標邁進。

另外，近年台灣越來越多年輕人至英國求學，龔明鑫希望未來雙方學術與人才交流更加密切，深化台英友誼。

韓斯則說，時隔30年再次拜訪台灣，對台灣的發展感到驚艷；英國在2021年10月提出綠色工業革命十點計畫，他樂與台灣分享相關經驗，且期待台英雙方能在綠能、數位、半導體等多項領域持續深化合作。（編輯：林淑媛）1111110