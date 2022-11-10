美利達電動自行車帶動 10月營收創新高年增48.4%

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（中央社記者潘智義台北10日電）自行車廠美利達今天公布10月合併營收新台幣33.76億元，創單月新高，月增6.98%，年增48.4%；1至10月合併營收297.51億元，已超越去年全年，年增18.8%。

美利達10月合併出貨量10萬6432輛，年增46.4%，其中台灣廠7萬2572輛，年增56.5%；1至10月出貨110萬5994輛。10月合併營收創高，主因台灣廠高單價車種出貨增加，而中國市場也大幅成長。

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美利達規劃今年電動自行車出貨35萬輛，明年預計擴增至40萬輛，因高價位的電動自行車占比增加，整體出貨量可望呈現量減價增，也就是營收增加的情況。

對於市場傳聞自行車市場需求大減，美利達主管接受電訪表示，目前市場雜音很多，但接單量仍大於產能，需加班趕工，關鍵是上游零組件供應是否順暢，因此為避免部分零件供應較慢，已和客戶協商，改為優先出貨不缺料的年度新款車種。（編輯：黃國倫）1111110