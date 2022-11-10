台電13度奪體育推手獎 培育逾500名國手

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（中央社記者曾智怡台北10日電）台電投入體育發展長達76年，今天第13次榮獲體育推手獎，台電表示，身為擁有最多球隊的國營事業，至今已培育超過500名國手，也長期帶領自家球隊前往偏鄉校園傳承球技，將持續推動體育公益。

台電透過新聞稿說明，體育推手獎由教育部體育署自2009年起辦理，獎項分為贊助類、推展類、特別類3大項目，表揚長期奉獻與熱心推展體育活動的個人及企業。

2022年體育推手獎今天舉行，台電與中華電信、合作金庫、國泰人壽、土地銀行及富邦金控等公司並列獲獎最多企業，並8度蟬聯「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」及「推展類金質獎」等3大獎。台電指出，經營球隊發展除可帶動企業運動風氣，還能結合體育資源實踐企業社會責任，有助創造多贏效益。

台電說明，成立球隊起初為鼓勵員工運動，後來更進而協助國家培養體育人才，持續從高中、大學發掘潛力球員，從1946年起陸續成立男子棒球、男子排球、女子羽球、女子排球、男子足球及女子籃球等6支球隊，歷年來培育超過500名國家代表隊選手。

其中，台電女羽「種子殺手」宋碩芸甫於加拿大公開賽扳倒世界排名第5的西班牙名將馬琳，最終取得女單亞軍，隨後也陸續拿下雪梨挑戰賽女單冠軍、澳洲Bendigo國際挑戰賽女單冠軍。

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另外，包含「游擊好手」廖俊凱、「國民學長」李佳軒、「自由女神」楊孟樺、「足球好手」溫智豪、「漂亮寶貝」郭佳紋等人，都是台電長期培植的知名球星。

台電表示，藉由實施「球員即員工」職涯保障制度，兼顧球技與工作技能，透過每年公開甄試提供優異球員轉換跑道成為正式員工，讓球員可以安心練球，退役後順利銜接職場生活，在台電繼續「第二人生」。（編輯：蘇志宗）1111110