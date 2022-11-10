前科技部長：半導體去台化根本亂講 台灣是大家所需

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（中央社記者張建中台南10日電）台海局勢緊張，半導體業「去台化」議題引起各界熱烈討論，前科技部長、台大電機系名譽教授陳良基說，「去台化根本是亂講」，台灣的能力是大家所需要，反而是希望保護台灣，讓台灣可以繼續往前走。

美國、日本等世界各國紛紛積極推動半導體在地製造，台灣過去奠定的半導體優勢是否會因而逐步遭到削弱，陳良基今天出席第2屆成電論壇，他在會後受訪時表示，市場一直擴大，台灣自然資源各方面無法支援擴大的成長力道，有些貼近市場也是應該的。

他強調，技術往前推進的過程，市場一直在擴大，台灣沒有資源可以通吃，而維持最高價值的地方，讓一些慢慢變得成熟的部分推進到貼近市場，這對台灣產業布局反而更有利。台灣整個半導體產業持續成長擴大，該吃的餅吃夠就好，這樣對台灣才是最有利。

至於美國過去打壓日本半導體產業的歷史，是否會在台灣半導體產業重演，陳良基說，當時是整合元件製造（IDM）時代，很容易打壓，現在的半導體產業已是全球分工時代，只能卡部分，沒辦法整個打壓。況且台灣半導體產業垂直分工優勢，對全世界是不可或缺。

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陳良基強調，半導體技術繼續往前跑，不是停頓的，台灣只要把技術整合往前跑的速度快，都會是世界各國需要的，就不會有被打壓的問題。

至於半導體「去台化」一說，陳良基表示，「根本是亂講」，把「去中化」套為「去台化」是不對的。台灣半導體產業的能力是大家所需要的，反而是擔心台灣被地緣政治影響，希望能保護台灣，讓台灣可以繼續往前走。（編輯：潘羿菁）1111110