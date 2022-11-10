台灣大揮軍元宇宙 唐鳳體驗3D數位分身

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數位發展部部長唐鳳（左）在台灣大哥大商務長林東閔（右）陪同下，蒞臨台灣大「OP無限製造所」體驗MyMoji元宇宙創新服務。（台灣大提供）中央社記者江明晏傳真 111年11月10日

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（中央社記者江明晏台北10日電）台灣大哥大揮軍元宇宙，於資訊月中展出全新MyMoji服務及新品牌「OP響樂生活」，數位發展部長唐鳳等人今天至展場參觀，體驗製作個人3D數位分身。

睽違兩年，由台北市電腦公會主辦的資訊月實體展回歸，於今天開展，台灣大哥大揮軍元宇宙，於資訊月中打造「OP無限製造所」，展出全新MyMoji服務及新品牌「OP響樂生活」。

數位發展部長唐鳳、國家通訊傳播委員會主任委員陳耀祥、數位發展部數位產業署長呂正華在台灣大哥大商務長林東閔陪同下參觀台灣大「OP無限製造所」。唐鳳對MyMoji元宇宙創新服務相當好奇，也親自體驗，除了製作個人3D數位分身，更與自己的分身合照。

台灣大哥大商務長林東閔表示，元宇宙已成顯學，而在虛擬世界中，更重要的是用戶體驗。台灣大推出MyMoji服務，消費者30秒快速製作獨一無二的3D數位分身，同時結合AR影像和LINE動態貼圖，豐富社群體驗。

另外，台灣大新品牌「OP響樂生活」首波推出OP影音劇院套裝，整合網路、內容、設備、服務，提供一站式解決方案，可享劇院般沉浸式的影音及雲端遊戲體驗。（編輯：蘇志宗）1111110