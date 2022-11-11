台灣商機暨產業說明會 巴西中部連辦兩場

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駐巴西代表處及外貿協會巴西台灣貿易中心9日於戈亞斯（Goiás）州首府戈恩尼亞市與巴西全國商會總會戈亞斯州分會共同舉辦台灣商機說明會，增進巴西中部業者了解台灣高科技產業、能源及貿易交易平台。（駐巴西代表處提供）中央社記者唐雅陵聖保羅傳真 111年11月11日

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（中央社記者唐雅陵聖保羅10日專電）駐巴西代表處及外貿協會巴西台灣貿易中心7日及9日分別在巴西利亞及戈恩尼亞市舉辦台灣商機暨產業說明會，增進巴西中部業者了解台灣高科技產業、能源及貿易交易平台。

7日的說明會在巴西利亞商會（ACDF）舉辦，吸引65家廠商參加，駐巴西代表溫曜禎、台商、巴西廠商及商會會員業代表等共計65人與會。

溫曜禎致詞表示，台巴貿易往來結構說明兩國科技技術與資源上互補，越來越多巴西廠商盼與台灣建立貿易夥伴關係，引進台灣技術；同樣地，越來越多台灣廠商盼打入巴西這個廣大市場。

溫曜禎說，樂見台巴貿易持續成長，盼透過這次說明會能搭起台灣高科技供應鏈與巴西中部市場聯結，擴大兩國乃至全球商機。

駐巴西代表處經濟組副組長甘珮柔在說明會上簡報「台灣和巴西：供應鍊及商機」，說明台灣與巴西中部貿易情形、台灣產業政策、2050淨零排放路徑、產業聚落、潛力產業及Contact Taiwan，並邀廠商參加2023年智慧城市展及各項展覽。

台貿中心主任施懿倫以「與台灣供應商建立堅實夥伴關係」說明台貿中心的功能與職掌、台灣2023年國際專業展日程，邀巴西廠商組團赴台參訪電腦展、食品展等與會廠商相關產業展覽。

台達電巴西分公司經理李聰貴介紹台達電在全球整合方案及成功案例，加深廠商了解未來技術創新趨勢。

9日於戈亞斯州（Goiás）首府戈恩尼亞市（Goiania）與巴西全國商會總會戈亞斯州分會共同舉辦台灣商機說明會，邀州政府國際處長、外貿主任、工總會長及藥房連鎖、家具、塑橡膠、能源、農牧、機械等巴西大型企業、台商及商會會員代表共計60人與會。

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戈亞斯州地理位置優越，素有「拉丁美洲之心」美譽，是巴西重要穀物及畜牧生產重鎮，這次活動吸引當地經濟實力雄厚業者與會，對台灣機械、電子資通訊產品、能源及智慧城市展表達高度興趣，雙方將持續交流，擴大產業及貿易合作商機。

台灣商機暨產業說明會共吸引120餘家廠商參加，與會廠商均有意願加強與台灣經貿往來，並規劃籌組經貿團到台灣考察。駐巴西代表處及台貿中心將持續推廣台灣產業強項，與巴西企業共覓合作商機，推促台巴產業合作及貿易往來。（編輯：馮昭）1111111