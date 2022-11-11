全體上市公司10月營收年增6% 觀光業成長

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（中央社記者潘智義台北11日電）台灣證券交易所今天公布統計，全體上市公司10月營收總計3兆5338億元，較去年同期成長6.11%；營收成長公司共451家，衰退公司共519家。

證交所透過新聞稿指出，全體上市公司10月營收成長主要產業為其他電子業、觀光事業及其他業，衰退趨勢主要產業為金融保險業、塑膠工業及鋼鐵工業。

證交所指出，累計1至10月全體上市公司營收總計33兆7500億元，較去年同期成長9.23%，營收成長公司共591家，衰退公司共379家。

全體上市公司1至10月累計營收呈現成長趨勢前3名產業為油電燃氣業、航運業及半導體業，衰退趨勢產業為金融保險業、光電業及玻璃陶瓷業。

證交所說明，全體上市公司10月營收成長較大產業當中，其他電子業主因受手機新品需求穩定，代工廠商出貨暢旺；觀光事業受惠國內旅遊復甦；其他業則受惠去年同期受疫情影響基期較低，今年度疫情緩和需求暢旺，所以今年10月營收較去年同期成長。

10月營收衰退較大產業當中，金融保險業因保險業務淨收益及投資收益減少；塑膠工業因中國疫情封控影響出貨，及市場需求下滑；鋼鐵工業因鋼市需求放緩，出貨減少，導致今年10月較去年同期營收衰退。

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全體上市公司累計1至10月營收成長較大產業當中，油電燃氣業因今年度原油價格高於去年同期，導致產品價格上漲；航運業受惠貨運需求成長及運價上漲，半導體業受惠5G晶片及車用晶片等市場需求影響。

今年1至10月衰退較大產業當中，金融保險業因保險業務淨收益及投資收益減少，光電業因面板價格下跌及市場需求下滑，玻璃陶瓷業因玻璃價格回跌，導致累計營收衰退。（編輯：楊凱翔）1111111