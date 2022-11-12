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泰鼎9000萬美元聯貸案 首度導入ESG永續指標

2022/11/12 17:32
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（中央社記者鍾榮峰台北12日電）PCB廠泰鼎-KY今天表示，與7家國內銀行簽訂5年期9000萬美元聯貸案，此次聯貸案委由兆豐國際商業銀行統籌主辦，首度將永續指標連結授信條件，部分資金將用於建置廢水處理與再生能源發電等設備。

泰鼎-KY透過新聞稿指出，此次簽署導入永續指標連結貸款，是公司首筆納入永續概念的貸款，宣示深化永續發展的承諾與決心。泰鼎-KY在公告中也指出，此次聯貸案主要用於資本支出、償還既有負債，並充實中期營運週轉金。

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泰鼎-KY積極在東南亞布局，公司指出，綠色專案（Apex GREEN Project）預計投入約14億元泰銖執行泰鼎廢水循環再利用專案（Apex Aqua Project），導入新世代廢水處理循環系統，提升廢水循環回收效益。

此外，泰鼎太陽能方案（Apex Solar Project）將投入約1.4億元泰銖建置太陽能光電系統，提高再生能源投入比例，總裝置容量將達8MW，在泰國年平均日照近200天自然優勢條件下，年減碳量可望達7000公噸以上。（編輯：趙蔚蘭）1111112

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