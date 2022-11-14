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新台幣午盤爆量強升3.6角 暫收31.05元

2022/11/14 12:05（11/14 12:13 更新）
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台北外匯市場新台幣兌美元14日中午暫收31.05元，強升3.6角。（中央社檔案照片）
台北外匯市場新台幣兌美元14日中午暫收31.05元，強升3.6角。（中央社檔案照片）
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（中央社台北14日電）台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.05元，強升3.6角，成交金額16.25億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為31.37元，早盤最高31.042元、最低31.37元。1111114

台股類股齊揚 大漲逾190點上攻14200點關卡

（中央社記者江明晏台北14日電）美股續強，加上新台幣升值激勵，台股今天在電子、金融、傳產等類股齊揚下，盤中指數漲逾190點，突破14200點關卡；台積電早盤上漲近2%，寫下450元的波段高點。

美國通貨膨脹憂慮減輕，投資人預期美國聯邦準備理事會（Fed）升息腳步可能放緩，美股上週五持續走揚。

台股11日勁揚503.8點、站上萬四關卡後今天續強，指數開高走高，盤中上漲逾190點，攻上14200點之上，漲幅約1.4%，至11時25分成交值達1838億元；代表中小型股票的櫃買指數漲幅逾0.6%。

觀察類股表現，在台泥和亞泥領軍下，水泥類股大漲逾4.3%；電線電纜股由華新、大亞領軍，電器股也上漲3.7%，金融股則上漲約0.7%；上櫃股中，化學、觀光、光電族群表現強勢。

觀察權值股走勢，晶圓代工廠台積電續強，早盤一度來到450元的波段高點，盤中維持強勢整理，上漲6.5元，至448元，漲幅1.47%；鴻海小漲1%、大立光小漲0.74%。

ABF載板三雄欣興、景碩及南電盤中勁揚；傳產股的貨櫃三雄長榮、陽明、萬海上漲，裕隆汽車漲停。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，受到美國通膨疑慮減輕，全球股市維持反彈走勢，台股又受惠新台幣大幅升值激勵，外資心態翻多，激勵股市勁揚，台股今天續強顯示多方反攻力道強勁。（編輯：張良知）1111114

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