全盈+PAY攜手鼎恒科技 打造職場金融生態圈

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（中央社記者江明晏台北15日電）全盈+PAY今天宣布，與MAYO鼎恒數位科技攜手合作，將於12月嵌入全台最大員工福利整合平台STAYFUN App，共同打造「職場金融」生態圈。

全盈+PAY為台灣首創嵌入式支付金融科技（Payment Inside）的電子支付品牌，繼嵌入全家便利商店、智生活App，跨入零售與社區兩大應用場景後，再與MAYO鼎恒數位科技攜手合作。

全盈+PAY表示，將成為第一個以支付應用首度嵌入職場場景的專營電支業者，未來使用STAYFUN App的企業員工，可無縫使用全盈+PAY提供的金流服務，瞄準上班族於平台線上商城、實體特約商店的便利支付需求，同事間揪團訂下午茶也可相互無現金轉帳。

全盈+PAY總經理劉美玲表示，大多數民眾每日約投入1/3的時間在職場，而近年辦公室團購、職場員工福利漸成為職場人際互動新圖鑑，並從中衍生多項金融服務需求。看好民眾職場金融潛在需求漸盛，此次攜手亞太區前10強雲端人資系統MAYO鼎恒數位科技，共同打造「職場金融」首部曲。

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全盈+PAY表示，將運用嵌入式支付金融科技（Payment Inside）「賦能」其旗下員工福利整合平台STAYFUN App，使其具備電子支付功能，使用者於平台線上購物及合作品牌線下實體店將可無現金支付，不僅拓展全盈+PAY使用通路，更為現代人增添職場生活的金融新體驗；期許透過此次合作，與合作夥伴朝「共享會員、共享通路、實踐便利金融服務」3大目標邁進。

延續零售與社區生活應用場景，全盈+PAY將於12月正式嵌入STAYFUN App，屆時該平台合作的上千家企業員工，不必再額外下載支付App，即可於STAYFUN平台商城、線下特約品牌實體店支付，至全盈+PAY特約通路也可使用。（編輯：張良知）1111115