美廉社力拓蝦皮店到店 將落實彈性營業時間

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（中央社記者江明晏台北15日電）經營「美廉社」的三商家購獲利受疫情、工資調漲等因素衝擊，但看好與蝦皮合作的「蝦皮店到店」明年將達至少300家，有助重回成長；美廉社明年將落實彈性營業時間，因應零售業人力缺乏。

三商家購今天舉行法人說明會，前3季每股盈餘0.32元，大幅低於去年同期的2.49元，主要是受到本土疫情干擾，出現人員加班額外費用，加上工資調漲、品類出清等費用，衝擊前3季獲利表現。

三商家購總經理邱光隆說明，美廉社薪資成本占比高達58%，近年來基本工資不斷增加，今年就增加上億元的支出，對前3季獲利產生衝擊，預估未來3年薪資還會持續增加，明年美廉社會繼續先提高薪資因應，「否則找不到人」，預估將支出4000萬元。

美廉社與蝦皮合作的店到店門市正快速增加，9月30家，10月已達到78家，邱光隆預估年底將達百家，明年甚至上看300到400家，希望其帶來的正面效益能超越薪資成長幅度，加上銷售咖啡與蔬果的門市增加，看好明年首季就可以看得到獲利回到復甦成長的軌道。

邱光隆說明，因疫情導致消費者需求改變，美廉社因此先進行品類出清，再調整銷售品類，也因為疫情也陸續關閉過去瞄準觀光客的Tomods門市，但因應國境重啟，未來也不排除重新回歸部分商圈。

展望後續，迎接統一和全聯啟動併購的零售版圖競爭結構改變，邱光隆認為，這不會對美廉社營運產生太大影響，且通膨反而能突顯美廉社的價值。

提升營運銷率上，他說明，美廉社會持續朝多方向發展，第一，調整品類，第二，門市調整，美廉社近期已關閉54店、改裝147店；第三，全面啟動自動化，例如透過APP，整合支付、點數、載具，進一步刺激250萬美廉社會員提升銷售額，期許明年將達到「線上購、馬上到」，2024年期望達到「隨意購」虛實無縫整合的願景。

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展店計畫方面，他指出，美廉社今年因疫情和人力不足放緩開店腳步，近期已經重新邁開步伐，因應零售業的邊界逐漸模糊化，許多超商開始「超市化」，美廉社也會從既有商圈延伸，對齊有超商所在的領域積極展店，截至14日為止，美廉社門市數達806家，終極目標持續拓展至1300店。

而人力缺乏是零售業未來發展上越來越嚴峻的問題，他表示，美廉社是因應社區而存在，未來甚至可以進一步縮短營業時間，中南部有些店已經改成晚上11時打烊，明年會進一步落實彈性營業時間；人力增加上會瞄準招募年長者二度就業，針對年輕人的部分，則會啟動建教合作。（編輯：黃國倫）1111115