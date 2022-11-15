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永豐銀：光電融資餘額拚2024年達千億元

2022/11/15 17:20
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（中央社記者張璦台北15日電）再生能源發展備受重視，永豐銀行今天表示，旗下太陽能光電融資餘額至今已逾新台幣700億元、市占率業界第一，2024年將挑戰融資餘額達千億元規模，同時拓展地熱、陸域風機與廢棄物發電等多元永續方案。

永豐銀行今天舉辦「2023綠色行動力成果與展望」記者會，永豐銀行表示，從2013年起啟動「太陽光電設備融資專案」，為業界首家投入太陽能光電融資的金融機構；從第1年800萬度發電量，經5年努力，到2018年合作案場總發電量已達8億度，可供2個澎湖的1年用電量。

永豐銀行指出，2019年起，更籌組大型光電場聯貸案，涵蓋屋頂型、漁電共生型、地面型與水面型等多元樣態，截至今年10月底，永豐融資合作太陽能光電廠逾6900座、裝置容量2.68 GW（Gigawatt；百萬瓩），超越1座核能發電廠的裝置容量、可抵銷的碳排放量效益，等同種滿4個台北市面積的樹木。

永豐銀行表示，今年首度跨足地熱發電，以獨家融資方式，提供台東地區建廠所需資金，未來將持續攜手企業，逐步達成2050年1.5 GW政策目標；同時，今年也開啟陸域風機融資服務，現已累積合作8座，並領先業界開發儲能裝置專案融資服務。

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另外，永豐銀行指出，旗下攜手售電業者打造綠電交易平台，藉信託資金專款專用特性，強化金流安全管理機制，促進創能、購電及售電業者三方互信，推動民間綠電交易；與BSI英國標準協會合作，啟動大型企業上游供應鏈廠商溫室氣體盤查合作，跨界建構綠色供應鏈。

永豐銀行表示，旗下太陽能光電融資餘額迄今逾700億元、市占率為業界第一；展望明年，將持續深耕太陽能光電領域，挑戰2024年融資餘額達千億元規模，並拓展地熱、陸域風機與廢棄物發電等多元永續方案，全方位協助台灣能源轉型。（編輯：楊蘭軒）1111115

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