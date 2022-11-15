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中華電拚5G 明年招募近千名基層資通訊人才

2022/11/15 19:00（11/15 19:12 更新）
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中華電信積極延攬資通訊人才，預計釋出近千個職缺。（中央社檔案照片）
中華電信積極延攬資通訊人才，預計釋出近千個職缺。（中央社檔案照片）
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（中央社記者江明晏台北15日電）中華電信引領5G發展，繼完成全面性策略轉型計畫後，112年度將積極延攬基層資通訊人才，提前於今年底開跑，預計釋出近千個職缺。

中華電今天發布新聞稿表示，111年度完成全面性策略轉型計畫，建立「個人家庭」、「企業客戶」與「國際電信」三大事業群，並整合「網路」、「資訊」及「研究」等三大技術團隊，從結構面導入「以客戶為中心」的經營理念，發展各項資通訊創新科技應用，並專注企業永續策略。

中華電信表示，在「永續x 5G x 轉型」的策略指引下，以永續為前提，持續投入5G基礎建設，並積極發展5G垂直應用，於高雄亞灣5G AIoT創新園區積極參與資通訊建設，扮演數位經濟賦能者，協助中小企業加速數位轉型。

配合數位發展部共同舉辦「5G創未來跨越新時代」5G垂直場域體驗活動，中華電展出「5G元宇宙虛實整合」5G創新應用，結合近期熱門的足球運動話題，提供民眾現場體驗最新的5G智慧娛樂應用，展現中華電信在5G垂直應用發展的優勢。

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中華電信今天宣布，112年度將積極延攬資通訊人才，提前於今年底開跑，釋出近千個職缺，擴大招募具備資通訊產業相關知識技能的人才。

中華電強調，致力打造完善的職場環境，提供員工完整的職涯發展歷程，另為使員工能兼顧家庭、安心工作，打造新的「幸福職場」，自今年起實施育嬰減少工時制度，讓育有3歲以下幼兒的員工，每天可減少1小時工作時間，薪資、福利、全勤、考績完全不受影響，更在全台設置9處「職場互助教保服務中心」，以此鼓勵生育。（編輯：林興盟）1111115

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