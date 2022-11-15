委任開發契約不成立 晟德遺憾、東洋欣慰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張良知台北15日電）高等法院更一審今天判決，晟德大藥廠與東洋簽訂Risperidone PLGA學名藥委任開發協議契約關係不存在，晟德表示遺憾，將視判決理由，研擬追回因遵從契約規定所支付的對價。

台灣東洋指出，對法院認定該協議的法律關係不存在判決結果深感欣慰，會秉持誠信正直的經營理念，持續為維護4萬多名股東權益而努力。

晟德訴請確認與東洋簽署的學名藥Risperidone PLGA委任開發協議契約關係存在案，前經第一、二審判決晟德勝訴，東洋不服上訴第三審，後經最高法院發回；台灣高等法院今天於更一審判決契約關係不存在。

晟德表示，此判決對公司經營與財務並無影響；將視判決理由，研擬追回晟德因遵從契約規定所支付的對價。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

晟德聲明表示，本案中由雙方簽訂的委任開發協議，其議約、簽約及履約過程完全合法，不但合約開發內容、時程與報價皆為東洋所提議，也經東洋董事會通過。晟德對此更一審判決深感遺憾，為維護利益及保障投資人權益，晟德將在收到法院判決書後，採取適當因應，以維護公司及股東利益。

東洋則表示，晟德與東洋於民國99年8月20日協議簽訂時，因林榮錦同時擔任東洋與晟德董事長，依法應迴避表決，且林榮錦於董事會會議中未對開發協議背景事實詳加說明；甚至協議簽訂是由陳俊宏以個人名義，無權代表東洋簽約，而陳俊宏更是林榮錦家族實際掌控的佳軒公司法人代表，程序上有諸多不合法之處。此外，該協議未經東洋董事會事先授權及事後追認同意，自應屬無效協議。（編輯：楊蘭軒）1111115