中華電拚永續獲肯定 ESG成效奪13獎

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（中央社記者江明晏台北16日電）2022台灣企業永續獎（TCSA）及全球永續獎（GCSA）今天頒獎，中華電獲「十大永續典範企業獎」、中文永續報告書「白金獎」、英文永續報告書的全球永續獎銀獎等13獎項，永續作為受國內外肯定。

中華電信進一步表示，在台灣企業永續獎中環境面以「資通核心技術邁向2050淨零碳排」贏得氣候領袖獎，社會面以「屏安是福，中華電信用ICT守護高齡失智者」及「中華電信引領供應商邁向永續轉型低碳淨零」分別贏得社會共融與供應鏈領袖獎。

公司治理面則以「疫後數位轉型推進器-數位賦能中小企業」、「5G無塑-企業志工永續行動」、「智慧資安」提供客戶安全可信賴的數位環境」及「人才AGLOW，企業亮起來」分別贏得創新成長、創意溝通、資訊安全及人才發展等領袖獎；同時在全球永續獎以「5G應用領航遠距醫療」、「屏安是福」、「雲端守護，台南好行」等案獲最佳案例獎項。

中華電信表示，以COVID-19對大眾生活的影響為例，中華電以科技串聯一般醫療到急重症醫療資源，「5G應用領航遠距醫療」專案運用5G專網傳送4K高畫質影像，兼顧醫院資安及病人隱私，確保都市醫療資源即時支援偏鄉急重症，助解決偏鄉離島地區就醫不便、醫療量能不足的難題。

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中華電信總經理郭水義表示，中華電積極推動ESG（環境、社會、公司治理）作為是企業永續經營的關鍵，也是全球各產業的共同目標。

他指出，中華電信奠定永續發展的關鍵基礎，秉持「5G+轉型 雙軸並進」的營運策略，以技術接軌國際，廣結盟生態鏈，強化數位賦能經濟實力，落實「以客戶為核心」的經營理念，建構「數據驅動」的決策模式，推升核心績效，開創新興業務。中華電信不僅要將永續理念具體落實至產品服務中，更攜手供應商邁向永續經營，創造綠色商機。（編輯：翟思嘉）1111116