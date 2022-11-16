和潤電能推動能源轉型 進駐台西漁電共生基地

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（中央社記者潘智義台北16日電）和潤企業今天宣布，旗下和潤電能持股90%子公司昭暘能源、洸洋能源與雷克電能合作，配合國家能源轉型政策，進駐行政院農委會水產試驗所籌劃的漁電共生台西試驗育成基地。

和潤電能發布新聞稿指出，本次參與水產試驗所育成基地計畫案場，共有2種不同型態的漁電共生電廠，昭暘能源裝置容量1564kWp，屬地面型漁電共生案場，主要養殖牛奶貝與白蝦、黃金鯧等漁種養殖；洸洋能源裝置容量1024kWp，屬水面型漁電共生地長，主要養殖白蝦與其他漁種養殖。

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和潤電能說明，本次案場依養殖業者作業習慣與需求進行設計，綠能設施部分於今年5月底完工掛表後，經池區整理、養水後，於今年8月放養白蝦、10月放養牛奶貝，預計明年開始可陸續收成。本次設計規劃秉持水產試驗所的主軸「養殖為主、綠能加值」作為出發點。

和潤電能今年成立以來，以全方位綠能服務為發展策略，創能業務目前持有太陽能光電案場數已達67場；儲能業務透過投資儲能系統，積極參與台電調頻備轉服務（AFC）；用能業務則合資成立充電樁營運商－充壩技術服務公司，布建快慢充電樁。（編輯：楊蘭軒）1111116