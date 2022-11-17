醫美診所隱匿自費收入3年2千萬 補稅加罰鍰共525萬

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（中央社記者張璦台北17日電）台北國稅局表示，近來查獲轄內一間醫美診所收取自費收入後，將現金存入關係人帳戶，3年來隱匿自費收入逾新台幣2000多萬元，未列入各年度執行業務收入申報，最終連補帶罰逾500萬元。

財政部台北國稅局官員今天在例行記者會指出，私人診所從事醫療行為所收取的自費收入，負責人、即執業醫師，也應列報執行業務收入，依規定計算及申報個人綜合所得稅的執行業務所得。

台北國稅局官員進一步說明，私人診所執行業務收入，包含全民健保給付收入（含部分負擔收入）、掛號費收入及自費收入等，其中自費收入部分，時有執業醫師疏忽未列入執行業務收入申報，導致發生短漏報執行業務所得情事，而遭補稅處罰。

台北國稅局官員舉例說明，一間醫美診所自費項目種類繁多，員工收取自費收入後，將現金存入親友等關係人帳戶，稅局人員「嗅出」異常，選案調查過程中發現診所營業規模、知名度，與申報損益情形不相當。

最終查到這間診所在民國107年至109年，3年來隱匿自費收入高達2000多萬元，未列入該診所各該年度執行業務收入申報。

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台北國稅局官員表示，診所負責人經查獲後，承認短漏報金額屬實，願補繳所漏稅款約350萬元，並繳清依所得稅法第110條規定裁處的罰鍰約共175萬元，連補帶罰約525萬元。

台北國稅局呼籲，私人診所收取的自費收入應誠實申報，並依法納稅，如經檢視有短漏申報情形者，凡未經檢舉、未經稅捐稽徵機關或財政部指定的調查人員，進行調查前，自動向稅捐稽徵機關補報及補繳稅款，依稅捐稽徵法規定，可加息免罰。（編輯：潘羿菁）1111117