訊芯明年營運先蹲後跳 盼有兩位數百分點成長

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北18日電）鴻海集團轉投資系統模組封裝廠訊芯-KY董事長徐文一今天預估，今年底到明年毛利率可提升，明年營運「先蹲後跳」，希望有兩位數百分點成長，越南河內廠良率達到客戶需求，明年第3季越南北江廠開始貢獻營收。

訊芯-KY下午舉行線上法人說明會，展望越南廠布局，徐文一預估今年底北江廠完工落成，預估明年首季設備開始進駐，明年8月至9月起量產開始貢獻營收，營運績效可擴大，越南河內廠良率持續提升，達到客戶需求，高速光纖收發模組出貨成長動能穩健。

徐文一指出，越南廠生產光收發模組主要以美系客戶為主，中國廣東中山廠以中國客戶為主，由於採兩條生產線策略，預期毛利率會往上走。

展望明年毛利率和業績，徐文一預估明年「先蹲後跳」，今年底到明年毛利率可提升，明年業績希望有兩位數百分點成長幅度。

法人問及是否有併購或減資計畫，訊芯-KY指出，持續擴張併購取得技術，未來不排除併購計畫，短期並沒有減資規劃。

徐文一表示，今年受到全球經濟放緩、通貨膨脹、美國升息、地緣政治、產業供需失調等因素影響，對訊芯-KY營運成本和終端銷售量產生壓力，第3季開始手機終端需求萎縮，主要是去年庫存拉高，今年第2季放出存貨，第3季手機終端需求放緩，訊芯-KY持續布局多元化產品組合。

徐文一表示，半導體仍是科技發展的核心，長期市場規模擴張仍是大勢所趨，從智慧型手機到穿戴裝置，元宇宙、智能家居到電動車等，光收發模組、微機電感測器、功率放大器需求長期仍會成長。

訊芯-KY前3季合併營收新台幣37.06億元，較去年同期成長17.19%，前3季合併毛利率11.57%，較去年同期23.96%減少近12.4個百分點，前3季累計代表本業的營業虧損1.03億元，主要是越南北江廠費用支出、以及系統級封裝（SiP）銷售不佳。

累計前3季稅後獲利2.26億元，較去年同期4.49億元減少近5成，前3季每股基本純益2.1元，低於去年同期的4.2元。

從產品來看，今年前3季高速光纖收發模組營收占比約71%，車用電子模組占比約6%。（編輯：張均懋）1111118