智邦看好明年營收成長 400G交換器占比有望增至15%

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（中央社記者潘智義台北18日電）智邦科技執行長馬思睿（Edgar Masri）今天在線上法人說明會表示，看好明年營收成長，400G交換器占營收比重可望提升至15%，800G交換器因有技術門檻待克服，出貨時間還要再等幾年。

馬思睿指出，目前400G交換器訂單需求除了來自大型資料中心業者，也開始銷售給設計代工（ODM）客戶，並且看好後續在電信營運商與企業客戶的需求。除了既有業務外，智邦集團品牌業務也將受惠於這一波來自企業客戶市場的400G交換器需求。

不過，他認為，800G交換器出貨還要幾年，跟頂尖客戶合作，以便掌握市場領先地位，但相較400G交換器，800G交換器的難度更高，採新的分散式解決方案，800G交換器對於冷卻、散熱、連接器的要求更高，有技術門檻需要克服。

以目前第3季底的存貨水準來看，智邦表示，儘管要考慮今年以來匯率對以美元計價的存貨金額影響，但考慮整體大環境景氣的不確定性，仍將採取積極行動嚴格控管存貨水準。

智邦也積極在海內外徵才，資深研發副總經理李寬澤表示，成立智邦學院培養人才，不是買設備就好，主要還是希望能幫客戶提供好的驗證，過去兩年研發設計團隊做很多，也投入新的驗證服務。

智邦科技統計，第3季合併營收新台幣205.81億元，年增35.37%，季增10.08%；累計前3季合併營收550.07億元，年增29.56%。

智邦第3季合併稅後獲利24.61億元，年增124.64%，季增18.73%，第3季每股稅後淨利4.41元；累計前3季合併稅後淨利58.21億元，年增83.14%，累計前3季每股稅後淨利10.44元。（編輯：潘羿菁）1111118