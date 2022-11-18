伺服器車電兩大支撐 德律今年營收獲利有望創高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹18日電）檢測設備廠德律預期，今年受惠伺服器及車電市場需求強勁，營收與獲利可望同創新高。因應未來營運成長需求，第2期新廠預計明年下半年啟用。

德律下午舉行線上法人說明會，財務長陳冠元表示，今年累計前10月營收新台幣58.87億元，已超越2014年創下的58.7億元紀錄；前10月稅後淨利17.88億元，每股純益7.57元，超越2012年創下的紀錄。

受惠伺服器需求強勁成長，德律今年前10月網通市場比重躍升至25%，遠高於去年同期的12%；車電市場比重19%，高於去年同期的18%；筆記型電腦及週邊市場比重14%，較去年同期的26%明顯下滑。

陳冠元說，今年營收與獲利可望同創新高。因應未來營運成長需求，德律第2期新廠去年開工，預計明年下半年可望啟用，新廠10層樓高，使用面積比第1期大超過1倍。

至於股利政策，陳冠元說，德律過去3年皆每股配發3.3元現金股息，未來股息將力求穩定，盡量不低於前一年的水準。（編輯：潘羿菁）1111118