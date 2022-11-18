華孚拓展大尺寸車載產品 看好電動車輕量化需求

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（中央社記者吳家豪台北18日電）神基投控轉投資機殼廠華孚科技今天召開法人說明會指出，今年毛利率逐季成長，與客戶需求調整有關，未來將繼續發展大尺寸車載產品。目前電動車需求確實「水漲船高」，希望跟著產品輕量化趨勢，滿足客戶需求。

華孚受惠於拉料陸續恢復正常、新機種量產出貨，今年第3季營收約新台幣10.89億元，季增65%，年增50%；營業利益1.07億元，季增5.69倍，年增2.14倍；稅後淨利8800萬元，季增4.18倍，年增1.57倍；每股盈餘0.5元。

華孚總經理甘錦添表示，今年疫情逐漸好轉的同時，又因俄烏戰爭、歐洲能源問題、抑制通膨措施造成經濟衰退。所幸持續數個季度的半導體晶片供給不足問題已漸漸解決，客戶拉貨狀況持續改善，華孚營收自去年第4季開始提升。

甘錦添指出，華孚車載機構業務比重持續增加，約占總營收90%。新能源汽車機構以北美客戶需求增加最多，歐系及亞系客戶營收比重增加，主因部分車廠晶片短缺緩解而提高拉貨，且新機種陸續開始導入量產。

他表示，大尺寸鎂鋁合金車載機構需求持續增加，應用於更大的車內顯示器、整合性結構、車門及車架等。華孚的大尺寸生產設備已占產能22%，占營收30%。

此外，華孚馬鞍山廠建設已全部完工，為因應未來新能源汽車零組件需求成長，將加大投資馬鞍山廠區產能。新建的華譽含山廠預計明年第3季試產，產能規劃人民幣8億元（約新台幣35億元）。

甘錦添分析，新能源車與傳統燃油車機構的平均價格沒有太大差別，客戶採用鎂鋁合金，有功能性或減重上的需求，不會太著重價格，畢竟汽車輕量化對淨零碳排有很大幫助。

展望明年，甘錦添看好新能源汽車需求不斷往上走，華孚還是跟著客戶腳步，隨著未來幾年電動車出貨量將持續大幅增加，希望能跟著客戶訂單一起成長。（編輯：楊蘭軒）1111118