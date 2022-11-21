光隆估全年營收戰新高 2026年成衣占比上看7成

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（中央社記者賴言曦台北21日電）戶外機能服飾廠光隆實業今天召開法人說明會，董事長詹賀博表示，光隆成衣業務逐漸擴張，預估全年合併營收可望挑戰新高，2026年成衣占營收比重有望上看7成，帶動未來5年成衣事業部營收雙位數成長。

光隆今年前3季稅後淨利新台幣8.09億元，超過2021年全年獲利；隨著戶外用品市場需求明顯回溫，前3季成衣事業年增70.8%，營收比重至56%。

展望後市成長策略，詹賀博表示，光隆現在專精於少量多樣、複雜的戶外機能服飾，並吸引到快速成長、年營收10至50億元的中小型品牌，或想要發展複雜戶外機能服飾、年營收逾50億元的中大型品牌。

看好成衣業務接單穩定，詹賀博研判，第4季單季營收可望出現雙位數成長，成衣占營收比重有望挑戰6成，全年合併營收可望挑戰新高；印尼新廠有望在明年第4季量產，預估2026年成衣占營收比重將上看7成，帶動未來5年成衣事業部營收雙位數成長。

至於市場關心的高庫存問題，詹賀博表示，對於既有客戶訂單展望，公司保守看待，但由於光隆客戶以預先規劃的訂單為主，因此較少急單及庫存問題。

另外，詹賀博提到，相較於大部分成衣廠商只願意做量多但簡單的款式，光隆願意做全部類型，品牌更願意選擇光隆協助代工業務，因此公司可選擇客戶較同業多，不易受到單一品牌的影響。

新客戶方面，詹賀博指出，新客戶頭兩年訂單為試驗性質，預計第3年起單量逐年翻倍，直到第5年開始走穩，預估新客戶真正發揮效益的時間點為2025年。（編輯：楊蘭軒）1111121