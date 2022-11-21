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庫存去化及奧運加持 冠星-KY估景氣明年第3季漸回溫

2022/11/21 19:00
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（中央社記者賴言曦台北21日電）運動服飾短纖布廠冠星-KY董事長林錦茂今天表示，運動產品需求相對穩健，推估客戶明年第2季可望去化庫存，另外2024年奧運題材加持，預估景氣及訂單可望在2023年第3季逐漸回溫。

冠星今天受邀參加台灣證券交易所舉辦的法人說明會。冠星今年前3季季合併營收新台幣63.20億元，較去年同期成長13.13%，每股盈餘10.26元，客戶包含Adidas、Nike、Puma、GAP等國際知名品牌，

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林錦茂表示，冠星朝「多產地」布局，目前東南亞除了原有的柬埔寨廠以外，在歐洲市場具備關稅優惠優勢的越南新廠今年已開始動工，預計明年9月投產，屆時自有產能可望達7成以上，加上越南紡織供應鏈相對完整，可降低冠星庫存壓力。

景氣方面，林錦茂認為，目前客戶的訂單展望仍不錯，且與休閒服飾相比，運動產品需求相對穩健，以冠星品牌客戶庫存去化狀況來看，預計明年第2季有望消化完畢，加上2024年有奧運題材，預計景氣、訂單將在明年第3季逐漸回溫。（編輯：林興盟）1111121

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