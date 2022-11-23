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工研院熱影像技術導入竹山秀傳醫院 提升照護效率

2022/11/23 12:15
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（中央社記者張建中新竹23日電）工研院今天宣布，自行開發的智慧熱影像照護技術導入竹山秀傳醫院護理之家試用，協助醫療院所朝智慧化發展，利用科技提升臨床照護效率。

工研院智慧感測與系統科技中心執行長朱俊勳表示，智慧熱影像照護技術結合紅外線熱影像感測技術與AI人工智慧辨識，在零接觸、兼顧影像隱私的情況下，能分析使用者行為與空間位置，針對坐床、離床、跌倒等感測訊息，提供遠端即時通報。

朱俊勳指出，以護理之家為例，AI偵測到熱影像畫面異常訊息時，會立即通報至護理站或行動裝置，盡快派員處理。

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竹山秀傳醫院副院長蔡味娟表示，導入工研院智慧熱影像照護技術後，護理之家跌倒案件數顯著下降，希望持續精進整合這技術與既有的照護流程，在院內全面布建，防止臨床跌倒案件發生。

朱俊勳說，智慧熱影像照護技術可應用在任何醫療照護場域，如月子中心及洗腎中心，未來會進一步強化這技術的感測資訊多樣性和通報即時性，包括整合體溫、呼吸、心率等生理訊號監測，讓第一線護理人員的照護工作更有效率。（編輯：張均懋）1111123

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