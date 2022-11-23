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中華電信關注離島通訊 前進金門烏坵完成5G建設

2022/11/23 15:54（11/23 16:00 更新）
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中華電信23日宣布，已在金門縣烏坵鄉完成5G行動寬頻基地台建設。（中央社檔案照片）
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（中央社記者江明晏台北23日電）中華電信今天宣布，繼民國103年12月28日電信節當天，在金門縣烏坵鄉領先各業者，提供4G服務後，已於14日再度不計成本，完成5G行動寬頻基地台建設。

中華電信響應政府加速偏鄉及離島行動寬頻服務涵蓋，今天發布新聞稿宣布，繼民國103年12月28日電信節當天在金門縣烏坵鄉提供4G服務，領先各業者，實現「鄉鄉有4G」、「鄉鎮數涵蓋100%」的最廣涵蓋範圍目標後，近期已於本月14日再度不計成本，完成5G行動寬頻基地台建設。

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中華電表示，此舉大幅提升烏坵鄉大坵嶼、小坵嶼及附近海域的行動寬頻服務品質；中華電信未來仍將持續擴增5G訊號涵蓋建設，提供民眾及觀光遊客享有與台灣本島相同的高速行動上網服務體驗。

中華電信網路技術分公司總經理簡志誠強調，中華電信將持續投入先進的技術發展及提供綿密的網路涵蓋， 110年中華電信超標5G基地台建設，預計今年底也將達標5G基地台建設量。（編輯：郭無患）1111123

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連江縣高登島5G建設 中華電信領先開台 中華電信投資高雄 打造國產5G O-RAN專網
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