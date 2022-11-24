世豐前3季賺贏去年全年 獲車用扣件認證助拓商機

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北24日電）世豐螺絲今天表示，越南新廠預計明年第4季試車生產，第1階段產能每月800噸；另公司已取得車用扣件相關認證，目前已與台灣、中國、歐洲等客戶業務洽談，預計今年12月取得電池模組鎖付螺絲的樣品訂單。

世豐今年前3季稅後淨利新台幣2.89億元，整體獲利已超過去年全年，每股稅後淨利（EPS）5.36元；另董事會通過今年第3季每股配發1.5元現金股利，以第3季EPS為2.14元計，現金股利配發率7成，並訂定今年12月20日為除息交易日、2023年1月12日為現金股利發放日。

業務方面，世豐表示，與美洲客戶共同開發的長尺寸結構用木螺絲產品，已取得美國ICC認證，為客戶唯一綁規合格供應商，將切入美國主要2大居家修繕實體通路銷售，目前規劃今年底小量訂單出貨，看好美洲客戶未來有加大訂單鋪貨的需求。

越南新廠方面，世豐指出，越南廠主要面向美洲、歐洲市場，主因是品牌客戶分散供應鏈策略，以及越南對歐洲出口有零關稅優勢，越南廠今年12月初動工後，預估明年第4季開始試車生產，首階段產能較台灣地區增加4成，每月達800噸。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

看好電動車長期趨勢，世豐規劃投入車用扣件領域，經營團隊表示，目前已取得全球汽車產業品質管理系統IATF 16949認證，並積極與電池模組設備廠商開拓業務合作，目前與台灣、中國、歐洲等地客戶皆有進行洽談，預計今年12月取得電池模組鎖付螺絲的樣品訂單，明年將陸續進行客戶車用扣件產品送樣。

展望後市，世豐表示，觀察目前美洲地區居家 DIY 應用領域、建築工業領域對於螺絲產品仍保持一定市場需求，集團也積極擴大歐洲業務接單，挹注目前在手訂單已達4個月水準，有助於保持整體營運良好動能。（編輯：郭無患）1111124