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德法院判WOFI要賠 億光：日亞專利過期將提起上訴

2022/11/25 13:04
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（中央社記者賴言曦台北25日電）針對億光子公司WOFI涉侵害日亞化學工業株式會社專利案，德國杜塞道夫地方法院10月31日判決WOFI需賠償日亞322.5萬歐元。億光對此表示，將依法提起上訴，且日亞專利過期，對億光及WOFI現有產品沒有影響。

日亞去年7月15日以德國杜賽道夫地方法院確認WOFI侵害專利的判決，向WOFI索賠450萬歐元；今年10月31日，德國杜塞道夫地方法院做出判決，WOFI要對日亞負擔322.5萬歐元包含利息的損害賠償。

LED大廠億光電子今天透過聲明表示，判決未審酌WOFI所提的有利證據，WOFI將依法提起上訴；億光相信，德國程序仍在進行中，並非最終判決，WOFI最終將得到有利的判決。

億光也指出，日亞歐洲YAG專利EP936682（德國YAG專利DE69702929）已於2017年7月29日期滿失效，對億光及WOFI現有產品沒有影響。

億光表示，公司已於歐洲、美國、澳洲、大陸及台灣等地就日亞YAG專利提起專利無效訴訟程序，並贏得勝訴判決；億光尊重知識產權的一貫立場不變，並全力捍衛客戶及股東權益。（編輯：張均懋）1111125

#WOFI
#億光電子
#日亞歐洲
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