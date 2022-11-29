事欣科估明年營收年增兩位數 看好北美製造優勢

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（中央社記者吳家豪台北29日電）工業電腦廠事欣科今天舉辦法人說明會，代理發言人李神龍表示，9、10月營收已接近旺季水準，以目前訂單來看，明年營收可望年增兩位數百分比；在美中競合關係下，事欣科透過北美製造基地有望直接受惠。

事欣科今年前3季合併營收約新台幣18.27億元，年增11.11%，業務主要聚焦航太、國防工業、博弈、醫療、網通及工業電腦等；營業利益110.3萬元，較去年同期轉虧為盈；稅後淨利約4196.7萬元，年減56.47%，主要因為去年同期有美國紓困金補助的業外收入約500萬美元（約新台幣1.55億元）；每股盈餘0.51元。

李神龍指出，事欣科今年前3季受到缺料及大環境不佳影響，謹慎提列足額的存貨跌價損失，毛利率來到13.76%，略低於去年同期的14.63%，但今年前3季營運已經往健康方向走。

他說，今年前10個月事欣科營收年增16.72%，9、10月單月營收接近2.5億元的旺季水準。以目前訂單來看，第4季營收表現應該會蠻不錯，明年可望實現年增兩位數百分比的成長。

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李神龍強調，事欣科在北美最大的生產營運基地位於墨西哥，產品在當地製造免關稅，相當有競爭力。經過近幾年美中貿易戰、美中競合關係影響，美國已引導供應鏈回流北美，事欣科在北美製造及營運的基礎上，未來應該會比其他同業更快更直接受惠。

他進一步指出，事欣科的北美製造基地會聚焦利基型產品，以及進入門檻相對較高、有客戶黏著度的產品與市場。此外，醫療產品目前有幾家重點客戶正在發展，預期到2025年會有比較強勁的成長。（編輯：翟思嘉）1111129