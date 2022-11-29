晶睿：拓展美國防授權法商機 明年續審慎樂觀

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（中央社記者韓婷婷台北29日電）晶睿今天舉行線上法人說明會，總經理廖禎祺表示，目前缺料已紓解，積極去化訂單，預期第4季不看淡，可延續第3季動能。展望2023年，持續審慎樂觀看待動能，將全面拓展美國國防授權法商機。

中美貿易戰，美國國防授權法（National Defense Authorization Act, NDAA）效應下，帶動安防產品去中化，台廠迎來轉單商機，推動晶睿第3季營運創下歷年新高記錄，單季營收新台幣25.67億元，單季每股稅後盈餘（EPS）2.56元，直逼今年上半年EPS總和2.74元。累計前3季EPS 5.3元，較去年全年EPS 2.17元倍增。

晶睿發言人暨全球行銷處處長謝邦彥表示，觀察整體安防市場需求十分強勁，這一年來，市場變化快速，面對美國升息及市場通膨等影響，晶睿積極爭取訂單，擴充產能、強化生產效率，營收持續增長，目前產能已擴增1倍；未來將維持出貨動能及利潤表現，動態因應外在環境的變數，隨時做好調整準備。

展望後勢，謝邦彥表示，目前產能依舊滿載，因應客戶需求，今年5、6月開始加開產線，目前產線動能倍增。同時著手規劃海外生產基地，包括品牌及代工事業將全面拓展NDAA商機，進一步擴大市場占有率，持續維持成長動能。

晶睿提出四大營運重點，包括提升產能效率及自動化、跨足訂閱制AI安防服務、全面拓展NDAA商機、台灣第一永續安防品牌。

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為了增加經濟規模，晶睿將持續銷售符合NDAA系列產品，瞄準北美市場，推出全新解決方案；布局垂直市場部分積極拓展智慧交通、運輸、工廠等，增加拓展市場上一線客戶的機會。同時，把握美國以外的海外區域，發展其他銷售的可能性，擴大市場商機。

另外，晶睿也推出訂閱制AI安防服務VORTEX，謝邦彥指出，9月在美國市場正式銷售，客戶詢問及反應熱烈。VORTEX是晶睿通訊第一次結合訂閱制商業模式推出的雲端安防服務，整合先進AI邊緣技術，可透過手機、隨時隨地操作管理，對客戶來說非常方便、簡單，將是未來新的營運能量。（編輯：楊蘭軒）1111129