美元保單買氣衰 前3季新契約保費年減近3成

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（中央社記者謝方娪台北29日電）資本市場市況不佳，投資型保單買氣持續衰退，另因宣告利率不如預期，傳統型保單銷售動能同樣趨緩，加上新台幣貶值，美元保單對消費者而言變貴，金管會統計，壽險業前3季美元保單新契約保費年減幅達28%。

金管會今天公布壽險業外幣保單銷售概況，今年前3季外幣保單新契約保費收入折合約新台幣3671.4億元，年減18%，其中傳統型保單保費貢獻比仍大於投資型保單。

前3季外幣傳統型保單新契約保費約2512.61億元，年增幅收斂至10%；外幣投資型保單則因今年市況不佳、買氣隨之下挫，前3季新契約保費約新台幣1158.79億元，年減47%，新契約保費近乎腰斬。

外幣保單主要有3大幣別，其中又以美元保單為主，前3季美元保單新契約保費約113.61億美元，年減幅擴大至28%。

其中，美元傳統型保單買氣紅翻黑、前3季新契約保費年減3%，僅78.58億美元；另美元投資型保單新契約保費為35.03億元，年減幅擴大至54%。

金管會同步揭露，前3季美元投資型保單銷售排名依序為國泰人壽、法國巴黎人壽及富邦人壽；美元傳統型保單銷售前3名依序為南山人壽、台灣人壽及新光人壽。

至於澳幣保單及人民幣保單買氣全面呈現衰退，前3季澳幣保單新契約保費約1.54億澳元，年減18%，前3季人民幣保單新契約保費約人民幣2.21億元，年減47%。（編輯：楊蘭軒）1111129