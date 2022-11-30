更多編輯台推薦新聞：
12/1起戶外免戴口罩 車站、演唱會等7情境QA一次看
生活

12/1起戶外免戴口罩 車站、演唱會等7情境QA一次看

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間
運動

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
應曉薇疑涉餐會賄選 北檢傳喚說明
首頁 / 證券
國境解封
新聞專題
國境解封2/44
首頁 / 證券

解封行情甜蜜 晶華漲停穩坐觀光股王

2022/11/30 11:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北30日電）觀光股大啖解封行情，飯店龍頭晶華盤中飆上漲停帶頭衝，激勵上市觀光股漲近4%，晶華也以236.5元的價格，拉開與股后八方雲集的距離，穩坐觀光股王。

受惠疫情陰霾散去，觀光股大啖解封行情，激勵上市觀光股今天大漲近4%，上櫃觀光股也勁揚逾2%，個股雨露均霑。

飯店龍頭晶華近來股價漲勢凌厲，已連7個交易日上攻，今天盤中更飆上漲停236.5元，穩坐觀光股王，八方雲集盤中高點來到219元，暫居股后。

飯店業迎解封大復甦，針對疫後解封表現，晶華董事長潘思亮先前受訪表示，外籍旅客已經成長3到4倍，預估商務客明年下半年復甦到疫情前水準，觀光客全面復甦預估會在2024年，且晶華表現優於業界水準。

上市櫃飯店股中，除了晶華強漲之外，雲品也上漲逾4%、寒舍漲5%、亞都股價漲停、老爺知上漲約8%。

解封挹注餐飲內需表現，帶動餐飲股今天勁揚，王品漲近3%、漢來美食上漲2%、六角勁揚約3%，亞洲藏壽司漲3%，雅茗-KY漲停。

旅行社同樣上漲，雄獅與鳳凰漲逾1%、燦星旅盤中再登漲停，易飛網、五福、山富股價都漲逾1%。（編輯：張均懋）1111130

#晶華
#潘思亮
#八方雲集
潘思亮
解封行情俏 晶華、八方雲集爭觀光股王 寧跑外送、當網紅？ 飯店高層：月薪逾3萬找嘸人
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
中國示威緩和清零可能鬆綁 港滬股大漲亞股收紅