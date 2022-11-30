解封行情甜蜜 晶華漲停穩坐觀光股王

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（中央社記者江明晏台北30日電）觀光股大啖解封行情，飯店龍頭晶華盤中飆上漲停帶頭衝，激勵上市觀光股漲近4%，晶華也以236.5元的價格，拉開與股后八方雲集的距離，穩坐觀光股王。

受惠疫情陰霾散去，觀光股大啖解封行情，激勵上市觀光股今天大漲近4%，上櫃觀光股也勁揚逾2%，個股雨露均霑。

飯店龍頭晶華近來股價漲勢凌厲，已連7個交易日上攻，今天盤中更飆上漲停236.5元，穩坐觀光股王，八方雲集盤中高點來到219元，暫居股后。

飯店業迎解封大復甦，針對疫後解封表現，晶華董事長潘思亮先前受訪表示，外籍旅客已經成長3到4倍，預估商務客明年下半年復甦到疫情前水準，觀光客全面復甦預估會在2024年，且晶華表現優於業界水準。

上市櫃飯店股中，除了晶華強漲之外，雲品也上漲逾4%、寒舍漲5%、亞都股價漲停、老爺知上漲約8%。

解封挹注餐飲內需表現，帶動餐飲股今天勁揚，王品漲近3%、漢來美食上漲2%、六角勁揚約3%，亞洲藏壽司漲3%，雅茗-KY漲停。

旅行社同樣上漲，雄獅與鳳凰漲逾1%、燦星旅盤中再登漲停，易飛網、五福、山富股價都漲逾1%。（編輯：張均懋）1111130