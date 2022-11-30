王品進軍高價鐵板燒 目標5年內展店13家

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王品集團首度跨足日式高價鐵板燒市場，新推品牌「阪前」，王品精緻餐飲事業群總經理侯鵬蓉（中）預估，5年內全台陸續展店至13家的規模。中央社記者江明晏攝 111年11月30日

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（中央社記者江明晏台北30日電）王品集團首度跨足日式高價鐵板燒市場，新推品牌「阪前」，首店月營收目標新台幣500萬元，預估5年內全台陸續展店至13家的規模。

王品集團首度跨足日式高價鐵板燒市場，推出精品鐵板燒品牌「阪前和牛鐵板燒」，將於12月1日正式亮相。

市調推估，台灣每年在鐵板燒有近新台幣70億元以上的市場，2005年，王品集團前執行長楊秀慧女士創立「夏慕尼」，2013年又創設hot7平價鐵板燒，讓王品集團在台灣鐵板燒市場累積深厚功力，這次打造「阪前和牛鐵板燒」，首家門店位於台北市中山區，鄰近五星級飯店及精品百貨商圈，瞄準商務客與週邊上班族、逛街人潮的用餐需求，店內僅有32席座位，讓用餐體驗更為精緻。

王品精緻餐飲事業群總經理侯鵬蓉表示，王品進軍高價鐵板燒「阪前」，首店月營收目標500萬元，將於明年開出第2家據點，預估5年內可以去台陸續展店，達到13家的規模。

王品精緻餐飲事業群的品牌與店數共有夏慕尼14店、The Wang 1店、西堤36店，明年預計新展西堤1家店，展店動能以新品牌阪前為主。

隨著國際解封，台灣也迎來久違的觀光客，王品客群以內需為主，不過旗下在觀光型商圈的據點也開始感受到日韓港客回流。（編輯：趙蔚蘭）1111130