研調：記憶體恐跌價到2023年 營收2024年可望回溫

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（中央社記者張建中新竹1日電）研調機構Omdia預期，記憶體市場需求疲軟、價格下跌情況可能延續到2023年，市場營收可望自2024年回溫。

據Omdia統計，今年第3季半導體營收1470億美元，較第2季下滑7%。其中，因資料中心、個人電腦及手機需求減少，加上客戶調整庫存，記憶體市場營收季減27%，為影響第3季半導體營收滑落主因。

記憶體廠三星（Samsung）、SK海力士（SK Hynix）及美光（Micron）第3季營收同步季減超過26%，在全球半導體廠的排名皆下滑1名。

Omdia的半導體廠排名因未納入台積電等晶圓代工廠，前3大半導體廠中並無台積電。三星退居全球第2大半導體廠，為英特爾（Intel）超越，讓出全球半導體龍頭寶座。

高通（Qualcomm）超越SK海力士，躍居全球第3大半導體廠；SK海力士退居第4位。博通（Broadcom）超越美光，躍居全球第5大半導體廠；美光居第6位。

Omdia指出，輝達（NVIDIA）超越超微（AMD），居第7位；超微居第8位。德州儀器（TI）超越聯發科，居第9位；聯發科居第10位。

Omdia表示，全球景氣低迷，記憶體市場嚴重衰退，需求疲軟、價格下降，預期這情況可能延續到2023年。此外，記憶體供應商紛紛削減資本支出及產能，2023年記憶體市場營收將較今年下滑，2024年需求與價格可望回升，營收應可回溫。（編輯：趙蔚蘭）1111201