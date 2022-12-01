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誠品進軍東南亞促台馬交流 吉隆坡店12/17開幕

2022/12/1 12:46（12/1 15:21 更新）
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誠品生活東南亞首店「誠品生活吉隆坡」將於12月17日開幕，並首度公開空間實景3D圖，長達60米以傳統紅磚砌成的書區「拱牆之城」是一大特色。（誠品提供）中央社記者江明晏傳真 111年12月1日
誠品生活東南亞首店「誠品生活吉隆坡」將於12月17日開幕，並首度公開空間實景3D圖，長達60米以傳統紅磚砌成的書區「拱牆之城」是一大特色。（誠品提供）中央社記者江明晏傳真 111年12月1日
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（中央社記者江明晏台北1日電）誠品生活今天宣布，前進東南亞的首店「誠品生活吉隆坡」將於12月17日開幕，除了匯聚多語系書籍，也促進台馬交流，將觀光客必訪的台味體驗帶到吉隆坡。

誠品生活今天發布新聞稿宣布，東南亞首店「誠品生活吉隆坡」將於12月17日開幕，並首度公開空間實景3D圖，長達60米以傳統紅磚砌成的書區「拱牆之城」是一大特色。

誠品指出，吉隆坡店匯聚英文、繁簡中文、馬來文、日文等多語系書籍，文學與人文類書籍最為可觀，開幕首月即規劃逾30場各式藝文活動，其中，亞洲藝術家幾米將首次在馬來西亞推出展覽，還有台馬名家講座、音樂表演、工作坊等。

誠品吉隆坡店除了將首次在東南亞呈現由書店職人精選的「誠品選書」，店內也規劃「誠品兒童館」。誠品也將台灣文創軟實力發揚光大，長期推廣台灣文創、培育新創文化設計品牌的誠品生活文創平台expo，繼2019年前往東京日本橋，這次也首次前進東南亞，攜手台灣在地品牌、原創設計與大馬民眾交流，希望將觀光客必訪的台味體驗帶到吉隆坡。

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此外，誠品生活expo在台灣也持續積極拓點，即日起也在竹北全新大型影城商場「享平方Shown Square」開展，匯集約50個生活風格品牌。

在展店計畫上，隨著疫情逐步解封，誠品持續大小店並進，積極展店。12月3日將進駐東區地下街開設「誠品捷運敦化店」、17日開展東南亞首家旗艦店「誠品生活吉隆坡」。2023年下半年還有占地規模約1.9萬坪的新店裕隆城全新旗艦大店，以及位於台中市七期核心的特色大店將陸續登場。深入鄰里的社區創新店「誠品生活時光」2023年也將持續走入社區。（編輯：趙蔚蘭）1111201

#東南亞
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