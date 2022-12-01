林榮錦暫辭晟德董事長 轉赴海外尋找併購標的

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（中央社記者韓婷婷台北1日電）晟德於11月30日深夜公告董事長林榮錦辭任，改由現任財務長王素琦接任，林榮錦將成立規模約新台幣20至30億元的天使基金，赴歐、美、加、日等地區尋找投資標的，且單設限於生技業。

晟德表示，為落實「2025年孵育7至8家生技獨角獸（指市值達10億美元或新台幣300億元的公司）」的集團策略願景，並前進世界尋找及併購「墜落天使（Fallen Angel）」，希望借重林榮錦獨到且豐富的生醫產業重整暨併購經驗，以實踐集團全球策略布局；董事會全體成員一致同意且通過，林榮錦將暫辭董事長大位，由現任財務長王素琦接任。

林榮錦表示，計畫將由晟德發行可轉換公司債募資，成立一個天使基金，規模約20至30億元，投資歐美加日等地區「墜落的天使」，特別是一些技術底子深厚的「隱型冠軍」公司，且不單設限於生技業，希望結合新世代技術與亞洲市場，創造更大的商機，包括AI人工智慧、氫能源、電動車與網路電商都在尋求範圍內。

林榮錦強調，台灣生技產業最低迷的時刻或許已經過去，但深受升息通膨、地緣政治動盪的歐美加日生技醫藥公司則不一定。

晟德集團轉投資事業眾多，包括香港掛牌的澳優乳業、東曜藥業、加科思藥業，台灣掛牌的有永昕生醫、順藥生技、國光生技、博晟生醫、長聖生醫、益安生醫等。（編輯：楊凱翔）1111201