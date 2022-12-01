瑞銀：美12月與明年第1季各升2碼後 結束升息循環

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（中央社記者潘姿羽台北1日電）美國聯準會主席鮑爾釋出鴿派訊號，12月可能放緩升息步伐，UBS瑞銀財富管理投資總監辦公室今天指出，估計美國聯準會12月升息2碼，明年第1季再升2碼後，升息周期就此結束。

鮑爾30日表示最快在12月放慢升息步伐，消息一出，激勵投資者情緒，美股四大指數齊揚，美元指數（DXY）則走跌。

UBS 瑞銀財富管理投資總監辦公室今天發布新聞稿指出，聯準會在連續4次升息3碼之後，目前市場預期聯準會12月應會升息2碼，對於終端利率的預期沒有太大變化。

瑞銀預估，聯準會12月升息2碼後，明年第1季會再升息2碼，自此宣告升息周期畫下句點；然而，升息累積的影響將繼續拖累經濟成長和企業利潤。

瑞銀也分析，美國聯準會最新政策會議記錄顯示，美國經濟明年陷入衰退的可能性，幾乎與勉強避免衰退的基準看法一樣。

進一步觀察經濟數據，瑞銀表示，金融機構收緊放款標準、ISM製造業指數可能下降，加上聯準會預期失業率將上升，這些因素均不利企業盈利前景，由此推論，美股或許不具備持續反彈的條件。（編輯：林淑媛）1111201