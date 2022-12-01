世豐越南新廠動土 拚明年底啟用擴大全球接單

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（中央社記者賴言曦台北1日電）螺絲廠世豐螺絲越南新廠今天動土，董事長杜泰源表示，越南廠是世豐首座海外生產基地，規劃興建的8座廠房將分兩階段進行，第一期投資金額約新台幣7億元，目標明年第4季試量產、2024年首季達量產階段。

世豐螺絲位於越南平順省的新廠今天舉辦動土典禮，由杜泰源、總經理陳駿彥主持；世豐發布新聞稿表示，越南廠象徵世豐走向全球化生產、擴大全球布局的決心。

世豐表示，越南新廠土地約6萬坪，預計分兩階段興建共8座廠房，第一期將先建置2棟廠房，每月整體產能800噸，產值約0.67億元，規劃生產中短尺寸的尖尾螺絲、鑽尾螺絲與烤漆螺絲等全製程設計為主。

陳駿彥指出，由於越南出口至歐洲具有零關稅優勢，且歐盟針對中國進口不鏽鋼扣件以外的特定鋼鐵扣件課徵反傾銷稅，國際品牌客戶仍持續進行供應鏈採購分散策略，世豐擁有全尺寸螺絲產品線、優異研發及產品改良等技術能力，有效滿足客戶一次購足及客製化需求。

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陳駿彥提到，世豐今年累計前10月美洲、歐洲營收比重分別為55%及15%，前10月歐洲地區銷售明顯成長64%；隨著世豐持續穩固美洲市場銷售、擴大歐洲地區業務接單力道，再加上未來越南新廠投入，將為未來營運創造良好動能。

展望後市，世豐表示，目前美洲地區居家DIY應用、建築工業等領域對於螺絲產品仍保持一定市場需求，加上世豐積極擴大歐洲業務接單，目前在手訂單已達4個月；另一方面，世豐看好全球電動車長期趨勢，規劃投入車用扣件領域發展，已成功取得IATF 16949認證，並積極與電池模組設備廠商開拓業務合作，助益未來營運發展。（編輯：張良知）1111201