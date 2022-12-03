59年來賣1974萬張保單 新壽持續聚焦價值型商品銷售

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新光人壽總經理黃敏義（左）3日表示，新壽59年來已賣出1974萬張保單，截至目前仍有逾900萬張有效保單。新壽2022年前3季初年度保費達新台幣419.77億元，維持雙位數成長動能。中央社記者謝方娪攝 111年12月3日

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（中央社記者謝方娪台北3日電）新壽持續聚焦外幣保單、健康險及價值型商品銷售，前3季初年度保費仍維持雙位數成長率，新壽總經理黃敏義表示，新壽明年將迎60週年，59年來已創下賣出1974萬張保單的成績。

新光金子公司新光人壽今天舉行「新光60 轉動共好未來」活動，號召逾60名新光員工組建單車隊，選定企業發跡地新竹為起點，由新壽董事長潘柏錚、新壽副董事長邱德成、駐會董事林伯翰、黃敏義共同領騎，一路前行至終點站台北新壽保險摩天大樓。

新光醫院醫護團隊全程駐守，新光醫院董事長吳東進至現場恭賀。

黃敏義致詞時提到，過去59年新壽一共賣出1974萬張保單，很多保戶辦理理賠，顯示保險照顧許多家庭，另有很多保戶保單到期，領回到期給付金額。

黃敏義指出，截至目前為止，新壽仍有927萬件有效保單，服務約450萬名被保險人。

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今年整體壽險業初年度保費、續年度保費及總保費收入呈現「三衰」，不過新壽前3季初年度保費達新台幣419.77億元、逆勢年增18.5%，市占率達6.7%，新壽表示，策略上持續聚焦外幣保單、健康險及價值型商品銷售。

新壽指出，因時近聖誕節，新壽保險摩天大樓廣場舉辦耶誕小農親子市集及環保藝術展，其中由鐵雕藝術家鄭炳和製作的再生藝術品，部分媒材取自今年7月拆除重建的新壽「起家厝」南東大樓，象徵生生不息、持續展現不同新風貌。（編輯：趙蔚蘭）1111203