華城3大動能助攻 法人看接單年成長3至4成

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（中央社記者鍾榮峰台北5日電）電力設備大廠華城電機看好綠能轉型、台電強韌電網計畫，以及外銷3大成長動能，未來2至3年接單樂觀。法人預估，華城今年業績力拚較去年持平，獲利有機會超過2020年水準，目前接單狀況較上一年同期成長3至4成。

華城下午受邀參加券商舉辦法人說明會，總經理許逸德指出，今年底台中自由貿易港區已經完成2座新廠房，主要布局葉片組裝和變壓器等產品。

展望今年和明年營運，許逸德表示，華城看好綠能轉型、台電強韌電網計畫以及外銷3大成長動能。

綠能轉型方面，華城積極參與離岸風電、路上變電站及設備、塔架及相關設備，以及風機葉片組裝等項目。

此外，華城積極參與台電強韌電網計畫；在外銷領域，許逸德表示，國際運費高漲、材料交期長，使得電力設備產品交期跟著拉長，有部分同業交期拉長至12個月甚至18個月，導致電力設備供不應求。

法人預期，華城今年業績力拚維持去年水準，獲利可超過2020年水準，華城目前接單狀況較上一年同期成長3成至4成，未來2至3年接單狀況樂觀。

華城持續布局電動車充電解決方案，在車廠服務切入台灣市場車廠供應鏈，服務德系、韓系、日系、美系、法系、瑞典等車款；在充電設備布局DC直流充電樁和AC交流充電樁；華城也布局充電安裝工程以及營運管理。

華城執行長許逸晟指出，華城將電動車事業分割出來成立獨立子公司華城電能，布局電動車充電營運服務、各式充電站規劃及建置、電動車充電相關設備/系統/技術研發與銷售等。

根據資料，華城在台灣有4個生產基地，主要位於中壢和觀音，並在台中自由貿易港區生產，也在中國武漢設廠。

從產品營收比重來看，今年前10月變壓器占華城整體比重達到74.6%，配電盤占比約10.7%，工程統包占比約4.9%，配電器材占比約1.4%。

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法人指出，台電強韌電網計畫占華城整體業績比重約30%到35%，外銷占比約30%至35%，綠能和市面相關項目占比約3成。

根據資料，華城是重電設備製造大廠，主要生產配電及電力變壓器、開關設備、配電盤與相關配電器材、設備監控系統等，以及能源工程統包包括變電所、發電廠、智能升壓站與再生能源系統統包工程、離岸風電相關電力設備與陸域統包工程，以EVALUE品牌投入電動車充電站營運。（編輯：張均懋）1111205